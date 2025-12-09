Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Аэропорт Шереметьево возобновил работу после снятия ограничений. Об этом представитель авиагавани сообщил в беседе с РИА Новости.

В настоящее время аэровокзал вновь начал вести прием и выпуск гражданских рейсов, отметил собеседник агентства на вопрос об обстановке и статусе выполнения взлетов и посадок.

В свою очередь, представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале уточнил, что работа с рейсами ведется по согласованию с соответствующими органами. Он отметил, что некоторые самолеты подверглись корректировке, а еще несколько лайнеров были перенаправлены на запасные аэродромы.

"Меры приняты для обеспечения безопасности полетов", – добавил представитель федерального агентства воздушного транспорта.

Ограничения вводились в 14:43 по московскому времени. Данное решение было принято на фоне действующего сигнала "Ковер". В связи с этим пассажиров предупреждали об увеличении времени обслуживания.

Схожие запреты до этого объявлялись в трех столичных аэропортах – Внуково, Домодедово и Жуковский. В первом они были отменены спустя примерно два часа, а в последних двух – через три. Ограничения были направлены на обеспечение безопасности полетов.