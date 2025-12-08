Ограничения на полеты объявлены в аэропортах Домодедово и Жуковский

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Временные ограничения на полеты объявлены в столичных аэропортах Домодедово и Жуковский. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

В данный момент обе воздушные гавани временно не принимают на посадку и не отправляют авиарейсы.

Этой ночью аналогичные меры также были объявлены во Внуково. Данные ограничения необходимы для того, чтобы обеспечить безопасность полетов.

Ранее Уральская транспортная прокуратура начала проверку в связи с задержкой двух рейсов из Екатеринбурга в египетский город Хургада. Один из вылетов был перенесен на 13 часов, а второй – отменен.