Прокуратура начала проверку в связи с задержкой рейсов из Екатеринбурга в Хургаду

Фото: телеграм-канал "E1.RU Новости Екатеринбурга"

Уральская транспортная прокуратура проводит проверку в связи с задержкой двух рейсов из Екатеринбурга в египетский город Хургада, сообщили РИА Новости в пресс-службе надзорного органа.

В публикации уточняется, что речь идет о рейсах авиакомпании Almasria Universal Airlines (UJ-724 и UJ-724D), вылет которых был запланирован на раннее утро воскресенья – в 06:35 и 07:40. По данным онлайн-табло, один из рейсов был перенесен на 19:45, а второй – отменен.

В прокуратуре пояснили, что причиной сбоя стали сложные метеоусловия. Из-за сильного снегопада авиакомпания приняла решение направить авиасудна в аэропорту "Кольцово" на запасной аэродром в Челябинске.

В ведомстве отметили, что пассажиры задержанных рейсов обеспечиваются напитками и горячим питанием. При этом сам аэропорт Екатеринбурга, по данным надзорного ведомства, в настоящий момент работает в штатном режиме.

Ранее пассажирский самолет Москва – Пхукет после вылета из Домодедово подал сигнал бедствия из-за технической неполадки. Позже воздушное судно вернулось в аэропорт, посадка прошла успешно. В авиакомпании Red Wings сообщили, что причина экстренной посадки – изменение параметров работы одного из двигателей.

По факту случившегося Росавиацией и прокуратурой были организованы проверки. Спустя два дня пассажиры на резервном самолете вылетели на Пхукет.