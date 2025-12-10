Движение перекрыто на ряде улиц в центре Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Движение временно перекрыто на Тверской улице и Пушкинской площади, а также в Китайгородском проезде, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Уточняется, что по Тверской улице нельзя проехать по направлению в центр. При этом объехать ограничения на Пушкинской площади можно по Садовому кольцу. В департаменте призвали граждан быть внимательными и строить свой маршрут заранее.

Ранее москвичей и гостей города предупредили об изменениях в схеме движения транспорта на юго-востоке столицы. С 14 декабря поменяются условия проезда на пересечении улиц Федора Полетаева и Окской.

Водителям будет разрешен не только правый, но и левый поворот с улицы Федора Полетаева на улицу Жигулевскую. В настоящее время на данном участке разрешен только поворот направо – на улицу Окскую в сторону 1-й Новокузьминской.

