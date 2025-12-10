Движение восстановлено на МЦД-4 после вынужденной остановки поезда

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Поезда четвертого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-4) курсируют в штатном режиме после вынужденной остановки электропоезда. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Московской железной дороги (МЖД).

Изменения в расписании связаны с остановкой электропоезда № 6649 Петушки – Очаково на перегоне Нижегородская – Москва-Курская. По данным МЖД, состав остановился по техническим причинам в 08:49, а в 09:20 его уже убрали с путей.

За это время задерживались несколько поездов Горьковского направления МЖД и МЦД-4 в сторону Москвы. Уточняется, что поезда МЦД-4 уже курсируют с установленным интервалом, но с отставанием от графика следуют несколько пригородных поездов дальних маршрутов Киевского направления МЖД в сторону Московской области.

МЖД делает все необходимое для возвращения поездов в график, отметили в пресс-службе.

Ранее трамваи № 3, 16, 47 и 49 задерживались на Варшавском шоссе в районе остановки "Стадион Труд". Маршруты были временно изменены, а пассажиров просили следить за объявлениями водителей. Позже движение было восстановлено.

