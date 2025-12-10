Мужчина на моноколесе столкнулся с автобусом на северо-востоке Москвы

Фото: depositphotos/svedoliver

Мужчина, управлявший моноколесом, столкнулся с автобусом № 605 в проезде Дежнева у дома 38. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУП "Мосгортранс".

Уточняется, что ДТП произошло около 14:12. Предварительно, водитель моноколеса не справился с управлением. В автобусе пострадавших нет, причины случившегося выясняют сотрудники ГАИ, добавили в пресс-службе.

По словам осведомленного источника, управлявший моноколесом мужчина получил травмы, он госпитализирован.

