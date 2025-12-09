Фото: телеграм-канал "Госавтоинспекция Москвы"

Водитель автомобиля Ford сбил насмерть ребенка в ТиНАО. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Москвы.

ДТП произошло днем 9 декабря на Новостроевской улице возле дома № 6. По данным ведомства, 8-летний мальчик перебегал дорогу в неустановленном для этого месте, в результате чего его сбила машина. От полученных травм ребенок скончался.

Сотрудники ГАИ вместе со следственно-оперативной группой работают на месте аварии, выясняя все обстоятельства произошедшего.

Ранее один человек погиб и трое пострадали после ДТП, которое произошло на 592-м километре трассы Р-255 "Сибирь". По данным регионального МВД, 22-летняя девушка на машине Volkswagen выехала на встречную полосу и врезалась в автобус Mercedes, в котором находились 19 человек.

В результате 25-летний пассажир автомобиля погиб, а водители транспортных средств и пассажир автобуса были доставлены в больницу. Остальным оказали медпомощь на месте происшествия.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

