Фото: телеграм-канал "На МКАДе ДТП МОСКВА"

Один человек погиб в результате ДТП в ТиНАО, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

Авария произошла на 26-м километре Киевского шоссе. Водитель Chery врезался в автомобили Nissan и Exeed, которые остановились после мелкого ДТП.

В ГАИ уточнили, что в результате от полученных травм на месте ЧП скончался водитель автомобиля Nissan, а водителя Exeed доставили в медучреждения с различными травмами. В настоящее время на месте ДТП находятся сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.

Ранее в ТиНАО водитель Volkswagen сбил женщину, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Авария произошла в районе дома 1 на Высокой улице. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте.

