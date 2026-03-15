До 17 человек выросло число пострадавших при столкновении трамваев в Москве

Фото: ТАСС/Павел Селезнев

До 17 человек увеличилось число пострадавших при столкновении двух трамваев в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

"В результате ДТП пострадали 17 человек, из них 5 детей", – сказал собеседник агентства.

При этом ранее Госавтоинспекция Москвы подтвердила, что в результате дорожной аварии пострадали 13 человек, в том числе 2 детей.

В пресс-службе столичной прокуратуры заявили, что ведомство взяло на контроль установление обстоятельств и причин ЧП. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

ДТП произошло на улице Водников утром 15 марта – столкнулись трамваи, следовавшие по маршруту № 6. В пресс-службе Московского метрополитена подчеркнули, что причины и обстоятельства случившегося будут установлены специальной комиссией.

Предварительно сообщалось, что ДТП произошло из-за технической неисправности одного из трамваев, после чего он сошел с рельсов и столкнулся с другим. В трамваях в этот момент находились порядка 70 человек.

В настоящее время съезд с улицы Свободы в сторону Волоколамского шоссе закрыт по направлению в центр. На месте работают оперативные службы. Также в районе остановки "Канал имени Москвы" задерживаются трамваи № 6. Их маршрут временно изменен.