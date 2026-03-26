Собянин сообщил о 41-м вражеском БПЛА, сбитом на подлете к Москве

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Сергей Собянин сообщил об отражении атаки 41-го вражеского беспилотника, пытавшегося атаковать столицу в четверг, 26 марта. Пост мэр опубликовал в своем канале в мессенджере МАХ.

Дрон был перехвачен противовоздушными системами обороны (ПВО) на подлете к Москве. В работе на месте падения осколков, по словам градоначальника, задействованы сотрудники экстренных служб.

Ликвидация летательных аппаратов в небе над столичным регионом продолжается со среды, 25 марта. Во время перехвата одного из дронов фрагменты упали в районе села Кленово. В результате начался пожар, один человек пострадал.

В связи с угрозой аэропорты Внуково и Шереметьево объявили о временных ограничениях. Авиагавани обслуживают рейсы по согласованию с соответствующими органами.