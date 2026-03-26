Собянин: пострадавшему при атаке БПЛА оказывают всю необходимую помощь

Средства ПВО сбили еще один вражеский беспилотник, летевший на Москву в ночь на четверг, 26 марта. Его обломки упали в районе села Кленово, в результате чего в частном доме возник пожар. Пострадал один человек, сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

На месте происшествия уже работают городские экстренные службы. Пострадавшему оказывают всю необходимую помощь, добавил мэр.

В среду, 25 марта, средства ПВО ликвидировали в столичном регионе в общей сумме 27 беспилотников.

На фоне очередной попытки атаки БПЛА в аэропортах Внуково и Шереметьево введены временные ограничения на полеты. Авиагавани принимают и отправляют воздушные рейсы по согласованию с соответствующими органами.