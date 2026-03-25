25 марта, 23:15Мэр Москвы
Собянин сообщил об уничтожении уже 27 летевших на Москву беспилотников
Фото: министерство обороны РФ
Силами ПВО уничтожены еще 3 вражеских беспилотника, которые направлялись в сторону Москвы в среду, 25 марта. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.
Градоначальник уточнил, что на месте падения обломков дронов уже работают специалисты экстренных служб.
За последние сутки подразделения ПВО уничтожили в столичном регионе уже 27 беспилотников. Атака БПЛА на Москву началась в ночь на среду.
Столичные аэропорты Внуково и Шереметьево на фоне попытки атаки БПЛА принимают и отправляют воздушные рейсы по согласованию с соответствующими органами.
