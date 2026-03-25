Кабмин РФ сократил срок уведомления об увольнении IT-сотрудника с отсрочкой от призыва

Правительство РФ сократило срок уведомления об увольнении сотрудника IT-компании с отсрочкой от призыва. Об этом говорится в соответствующем акте кабмина.

Ранее информацию об увольнении IT-специалиста надо было предоставить в течение 2 недель. Теперь, согласно постановлению, срок сокращен до пяти календарных дней со дня увольнения гражданина.

До этого IT-специалисты получили возможность подать заявление на отсрочку от срочной службы при помощи портала "Госуслуг". При отправке заявки работодатель сможет увидеть документ в личном кабинете организации. Если данные указаны верно, то заявку подтвердят.

При подаче соответствующих списков компании нужно будет проверить и подтвердить данные своих сотрудников, а затем с помощью "Госуслуг" направить их в Минцифры. От одной организации можно отправить сразу несколько списков по мере их формирования. Далее документы направят в Минобороны.

