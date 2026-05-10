Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 мая, 10:38

Технологии

Дуров заявил, что Франция занимается тем же, в чем обвиняет Маска

Фото: AP Photo/Tatan Syuflana

Прокуратура Парижа обвиняет американского предпринимателя Илона Маска и его компанию Х в тех же преступлениях, которые совершает и правительство Франции. Такое мнение высказал основатель Telegram Павел Дуров в своем телеграм-канале.

В частности, Маска и его соцсеть обвиняют в незаконном сборе конфиденциальных сведений и их обработке без надлежащей защиты, а также в извлечении информации из автоматизированных систем и в нарушении секретности электронных коммуникаций.

По словам Дурова, правительство Франции находится в панике, так как из-за серьезных политических изменений в 2027 году их преступления могут быть раскрыты. Именно поэтому, как утверждает основатель Telegram, французские власти пытаются заставить замолчать платформы для свободы слова под любым предлогом, предполагая, что им это "сойдет с рук".

Ранее прокуратура Парижа инициировала предварительное расследование в отношении Маска и его компании X, в том числе против занимавшей пост гендиректора до лета 2025 года Линды Яккарино.

Прокуратура Парижа приглашала Маска для дачи показаний из-за обысков в офисах соцсети в феврале 2026 года. Тогда на добровольные допросы была приглашена и Яккарино.

СМИ писали, что это связано с расследованием, начатым против соцсети в январе 2025 года, и жалобами на встроенного чат-бота Grok. Нейросеть публиковала материалы, связанные с отрицанием холокоста, а также искусственно сгенерированные изображения сексуального характера.

Читайте также


технологииполитиказа рубежом

Главное

Разрешат ли школьникам использовать ИИ на экзаменах?

Эксперты уверены: сейчас педагоги старательно развивают это направление

Читать
закрыть

Как выбрать качественный водонагреватель в 2026 году?

Чтобы он прослужил долго, лучше приобретать премиум- или миддл-варианты

Читать
закрыть

Насколько вероятны переговоры России и Евросоюза?

Эксперты уверены: в Европе скоро перестанут считать изменой налаживание диалога с РФ

Читать
закрыть

Почему россияне обращаются к онлайн-тарологам?

Люди не готовы брать ответственность за свою жизнь и переносят ее на высшие силы

Читать
закрыть

Как подготовиться к поездке с детьми за границу?

В первую очередь нужно проверить наличие всех необходимых документов

Читать
закрыть

Как недельная дефляция отразится на потребителях?

Эксперты уверены: нового инфляционного ускорения не будет

Читать
закрыть

Когда начнется купальный сезон в Москве?

Теоретически купальный сезон должен начаться в конце мая

Сезон можно начинать, когда температура воды достигнет 16–17 градусов

Читать
закрыть

К чему приведут иски Роскомнадзора к мировым игровым студиям?

Часто такие разбирательства заканчиваются для разработчиков штрафами

Многие игровые студии официально не ведут свою деятельность в РФ после 2022 года

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика