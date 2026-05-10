Дуров заявил, что Франция занимается тем же, в чем обвиняет Маска

Прокуратура Парижа обвиняет американского предпринимателя Илона Маска и его компанию Х в тех же преступлениях, которые совершает и правительство Франции. Такое мнение высказал основатель Telegram Павел Дуров в своем телеграм-канале.

В частности, Маска и его соцсеть обвиняют в незаконном сборе конфиденциальных сведений и их обработке без надлежащей защиты, а также в извлечении информации из автоматизированных систем и в нарушении секретности электронных коммуникаций.

По словам Дурова, правительство Франции находится в панике, так как из-за серьезных политических изменений в 2027 году их преступления могут быть раскрыты. Именно поэтому, как утверждает основатель Telegram, французские власти пытаются заставить замолчать платформы для свободы слова под любым предлогом, предполагая, что им это "сойдет с рук".

Ранее прокуратура Парижа инициировала предварительное расследование в отношении Маска и его компании X, в том числе против занимавшей пост гендиректора до лета 2025 года Линды Яккарино.

Прокуратура Парижа приглашала Маска для дачи показаний из-за обысков в офисах соцсети в феврале 2026 года. Тогда на добровольные допросы была приглашена и Яккарино.

СМИ писали, что это связано с расследованием, начатым против соцсети в январе 2025 года, и жалобами на встроенного чат-бота Grok. Нейросеть публиковала материалы, связанные с отрицанием холокоста, а также искусственно сгенерированные изображения сексуального характера.

