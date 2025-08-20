Фото: ТАСС/Zuma

Нейросеть Илона Маска Grok слила в сеть более 370 тысяч диалогов с пользователями, сообщает Forbes.

Упоминается, что проблема возникла из-за функции Share, генерирующей уникальные ссылки для демонстрации чатов третьим лицам. Они оказались доступными для индексации поисковиками, хотя соответствующие уведомления об этом не поступали.

В открытый доступ попали фотографии, таблицы и документы пользователей. В диалогах с искусственным интеллектом люди делились своими личными данными, обсуждали медицинские и психологические проблемы, а некоторые пользователи сообщали нейросети свои пароли.

Вместе с тем обнаружились случаи запросов, направленных на создание противоправного контента. Пользователи просили у чата инструкции для изготовления запрещенных веществ и спрашивали, как создать вредоносное ПО и взрывчатку. Кроме того, оказались опубликованы переписки с призывами к насилию.

Авторы статьи обратили внимание, что похожие случаи происходили летом 2025 года и у других ИИ-платформ, таких как ChatGPT. Тем не менее те переписки публиковались с согласия пользователей.

Ранее сообщалось, что пользователи ChatGPT стали доверять его советам без критического анализа. Это привело к тому, что у кого-то сорвался отпуск, произошел развод и даже были диагностированы психические заболевания.