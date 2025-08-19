19 августа, 08:00Технологии
Пользователи ChatGPT стали доверять его советам без критического анализа
Пользователи ChatGPT стали доверять его советам без критического анализа, в итоге у кого-то сорвался отпуск, произошел развод и даже диагностировали психические заболевания.
Одна молодая пара испанцев планировала полететь в Пуэрто-Рико, так как туда якобы не нужна была виза, как утверждала нейросеть. Но в итоге их не пустили в государство, так как въезд возможен только с электронным разрешением.
При этом разработчики предупреждают, что нужно не только правильно формулировать запросы, но и всегда перепроверять результат. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.