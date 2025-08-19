Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 августа, 08:00

Технологии

Пользователи ChatGPT стали доверять его советам без критического анализа

Пользователи ChatGPT стали доверять его советам без критического анализа

Сервис подтверждения возраста по биометрии внедрят в российских магазинах

Россияне смогут использовать биометрию в поездах с 1 сентября

Россияне снова смогут оплачивать покупки с помощью iPhone

Свыше 2,5 млн человек посетили мероприятия форума "Территория будущего. Москва 2030"

Собянин: в Москве разработали и запустили логистического лабораторного робота

Борщевик в столичном регионе начнут уничтожать при помощи спутников

Россияне стали переходить в мессенджер MAX

Москвичам рассказали о программе на технологичной площадке парка "Музеон"

Нейросеть Алиса подсказала, как одеться для прогулки в Москве на выходных

Пользователи ChatGPT стали доверять его советам без критического анализа, в итоге у кого-то сорвался отпуск, произошел развод и даже диагностировали психические заболевания.

Одна молодая пара испанцев планировала полететь в Пуэрто-Рико, так как туда якобы не нужна была виза, как утверждала нейросеть. Но в итоге их не пустили в государство, так как въезд возможен только с электронным разрешением.

При этом разработчики предупреждают, что нужно не только правильно формулировать запросы, но и всегда перепроверять результат. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
технологииобществовидеоДмитрий КозачинскийДарья ЕрмаковаАнастасия Тареева

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика