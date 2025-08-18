Форма поиска по сайту

РИА Новости: россияне смогут использовать биометрию в поездах с 1 сентября

Россияне смогут использовать биометрию в поездах с 1 сентября – СМИ

Фото: 123RF/vodolej

Пассажиры поездов дальнего следования в России смогут с 1 сентября использовать биометрию при оформлении билета и посадке на поезд. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ правительства.

Власти внесли изменения в правила оказания услуг по перевозкам на железнодорожном транспорте. Согласно нововведениям, идентификация и аутентификация пассажира при оформлении билета и посадке на поезд дальнего следования теперь смогут проходить с помощью Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) и Единой биометрической системы (ЕБС), если у перевозчика есть такая техвозможность.

Новые меры также будут действовать и для высокоскоростного железнодорожного транспорта. При этом традиционные способы оформления билета и посадки на поезд также сохранятся.

Ранее сообщалось, что турникеты еще двух столичных линий метро подключили к оплате по биометрии. На Сокольнической и Большой кольцевой линиях больше не придется доставать карточку для проезда. Отмечалось, что при оплате по биометрии стоимость проезда снижается до 63 рублей, а створки турникета открываются менее чем за секунду.

Биометрия появится на всех турникетах Московского метрополитена – платежное оборудование для прохода на станции подключат к сервису до конца текущего года.

Возможность использовать биометрию появится у пассажиров поездов в России

