Новым главредом газеты "Вечерняя Москва" назначен Александр Шарнауд Шарнауд

Фото: "Вечерняя Москва"

Новым главным редактором газеты "Вечерняя Москва" с 1 января 2026 года станет Александр Шарнауд Шарнауд. Об этом сообщил генеральный директор АО "Редакция газеты "Вечерняя Москва" Георгий Рудницкий.

Шарнауд работает в издании с 2011 года. Он был заместителем главного редактора – руководителем группы выпуска газеты "Вечерняя Москва", а в 2019 году стал первым заместителем главного редактора. Исполнять обязанности главного редактора газеты "Вечерняя Москва" начал с октября 2025 года после смерти главреда Александра Куприянова.

По словам Рудницкого, Шарнауд является опытным медиаменеджером, который зарекомендовал себя как профессионал своего дела и обладает необходимыми для руководителя качествами. Рудницкий пожелал новому главреду плодотворной работы, которая будет ориентирована на рост и развитие проектов газеты.

Журналист имеет множество наград, включая медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, благодарность президента РФ, премию мэра города Москвы в области журналистики, почетную грамоту Союза журналистов России. Также он является лауреатом премии "Медиа-менеджер России" и членом Союза журналистов России.

Ранее основатель группы Therr Maitz Антон Беляев стал главным редактором издания "Правила жизни". Исполнитель сменил на должности Трифона Бебутова, которого назначили на пост летом 2023 года.

Вместе с тем Алла Хечумова, работающая в холдинге Independent Media, была назначена на должность управляющего директора бренда журнала. До этого она работала директором по рекламе в Esquire.

