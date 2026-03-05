05 марта, 13:55Происшествия
В Зеленограде задержали подозреваемого в краже 386 пачек сигарет
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Полиция задержала в Зеленограде подозреваемого в краже 386 пачек сигарет. Ущерб составил более 84 тысяч рублей, сообщила пресс-служба столичного управления МВД РФ.
По данным ведомства, злоумышленник находился в открытом подсобном помещении магазина в 8-м микрорайоне Зеленограда. Мужчина убедился в том, что за его действиями никто не следит, и украл сигареты. Похищенным он распорядился на свое усмотрение.
В рамках оперативно-разыскных мероприятий полиции удалось задержать 29-летнего жителя Подмосковья. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье о краже.
Ранее полицейские в Москве задержали мужчину, подозреваемого в попытке вскрыть банкомат с помощью ледоруба. В банкомате находилось почти 4 миллиона рублей. После неудачной попытки взлома мужчина покинул место происшествия.
Задержанным оказался 47-летний гражданин иностранного государства. Полицейские возбудили два уголовных дела.
