В Зеленограде задержали подозреваемого в краже 386 пачек сигарет

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Полиция задержала в Зеленограде подозреваемого в краже 386 пачек сигарет. Ущерб составил более 84 тысяч рублей, сообщила пресс-служба столичного управления МВД РФ.

По данным ведомства, злоумышленник находился в открытом подсобном помещении магазина в 8-м микрорайоне Зеленограда. Мужчина убедился в том, что за его действиями никто не следит, и украл сигареты. Похищенным он распорядился на свое усмотрение.

В рамках оперативно-разыскных мероприятий полиции удалось задержать 29-летнего жителя Подмосковья. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье о краже.

Ранее полицейские в Москве задержали мужчину, подозреваемого в попытке вскрыть банкомат с помощью ледоруба. В банкомате находилось почти 4 миллиона рублей. После неудачной попытки взлома мужчина покинул место происшествия.

Задержанным оказался 47-летний гражданин иностранного государства. Полицейские возбудили два уголовных дела.

