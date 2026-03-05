Историк моды Козлова: молодежь выражает себя через винтажную одежду

Фото: Москва 24/Анна Селина

Винтажная одежда помогает людям выражать себя и подчеркивать индивидуальность через стиль. Об этом президент культурно-просветительского фонда "Магия моды" Наталья Козлова рассказала радиостанции "Говорит Москва".

Эксперт пояснила, что на популярность винтажной моды влияет интерес молодежи к культуре прошлых десятилетий, в том числе к старым фильмам и эстетике того времени.

Нередко, добавила она, зрители вдохновляются образами актеров, например Катрин Денев, и стараются воспроизвести подобный стиль с помощью винтажных вещей.

"Это хорошо, это придает индивидуальность. А это самое главное в себе. У людей появилось больше культуры, понимания одежды, и они действительно хотят проявить себя индивидуально", – заключила специалист.

Ранее стилист Александр Рогов заявил, что обувь на шнуровке станет самой трендовой моделью в следующем сезоне. Такой прогноз эксперт сделал после анализа осенних показов. Сам Рогов предпочитает Prada и Marni с цветной шнуровой.

В качестве актуальных вариантов на верхний слой стилист ранее рекомендовал обратить внимание на плащи, тренчи, куртки и бушлаты с заниженной линией талии.