Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 марта, 15:48

Общество
Главная / Новости /

Историк моды Козлова: молодежь выражает себя через винтажную одежду

Историк моды объяснила, почему молодежь предпочитает винтажную одежду

Фото: Москва 24/Анна Селина

Винтажная одежда помогает людям выражать себя и подчеркивать индивидуальность через стиль. Об этом президент культурно-просветительского фонда "Магия моды" Наталья Козлова рассказала радиостанции "Говорит Москва".

Эксперт пояснила, что на популярность винтажной моды влияет интерес молодежи к культуре прошлых десятилетий, в том числе к старым фильмам и эстетике того времени.

Нередко, добавила она, зрители вдохновляются образами актеров, например Катрин Денев, и стараются воспроизвести подобный стиль с помощью винтажных вещей.

"Это хорошо, это придает индивидуальность. А это самое главное в себе. У людей появилось больше культуры, понимания одежды, и они действительно хотят проявить себя индивидуально", – заключила специалист.

Ранее стилист Александр Рогов заявил, что обувь на шнуровке станет самой трендовой моделью в следующем сезоне. Такой прогноз эксперт сделал после анализа осенних показов. Сам Рогов предпочитает Prada и Marni с цветной шнуровой.

В качестве актуальных вариантов на верхний слой стилист ранее рекомендовал обратить внимание на плащи, тренчи, куртки и бушлаты с заниженной линией талии.

Читайте также


общество

Главное

Почему молодожены отказываются от пышных свадебных торжеств?

Причина кроется в денежном вопросе

Даже минималистичный подход требует серьезных финансовых вложений

Читать
закрыть

Как поступать, если бывший супруг выкрал общего ребенка?

Родителю в такой ситуации важно действовать активно

Нужно искать ребенка, обращаться в службу судебных приставов и органы опеки

Читать
закрыть

К чему приведет новый ГОСТ на маникюр и педикюр?

Мера повысит качество услуг, защитит здоровье клиентов и обеспечит честную конкуренцию

Однако эксперты уверены: для некоторых занятых в этой сфере нововведение станет причиной стресса

Читать
закрыть

Как правильно организовать цифровой детокс?

Сначала стоит определиться, что именно нужно ограничить: только социальные сети или поток новостей

Нужно найти пару человек, которые смогут оповестить в случае экстренной ситуации

Читать
закрыть

Какие профессии могут стать доступны для женщин в будущем?

Речь идет о машинистах экскаваторов и погрузочных машин

Женщины смогут быть работниками шахт и горнодобывающих предприятий

Читать
закрыть

Как вернуть деньги за сорванный отдых из-за конфликта на Ближнем Востоке?

Если в договоре не прописан возврат денег при форс-мажоре, путешественник имеет право подать претензию

Претензию можно отправить в электронном виде, но она должна быть оформлена официально

Читать
закрыть

Зачем вводится устный экзамен по истории перед ОГЭ?

Мера улучшит качество образования, а интерес к истории будет возрастать

Однако эксперты уверены: нововведение создаст лишнюю нагрузку на учеников

Читать
закрыть

Как сохранить здоровье глаз?

Во время отдыха можно сделать гимнастику для глаз, чтобы расслабить хрусталик и снизить спазм

Стоит приобрести очки с линзами, защищающими от синего излучения

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика