Стилист Кусик назвала прически с небрежными локонами трендом 2026 года

В 2026 году в тренде будут прически с небрежными локонами, лохматые короткие стрижки, а также каре с глянцевым блеском, сообщает издание Daily Mail со ссылкой на стилиста по волосам Саманту Кусик.

По ее словам, модными также станут полностью закрывающие лоб объемные челки и так называемый облачный миди-боб, который представляет собой стрижку с прядями длиной до ключиц.

"Это естественная эволюция стрижки боб 2025 года. Представьте себе мягкие изгибы, движение и энергию укладки феном в стиле 90-х. Внутренние слои сохраняют форму, а укладка фокусируется на объеме и воздушности", – пояснила она.

Вместе с тем другие эксперты обратили внимание на трендовые в 2026 году окрашивания. Специалисты рекомендуют присмотреться к темно-коричневым и медным тонам, а также к теплому блонду. По их мнению, популярна будет техника окрашивания Color melting ("Плавление цвета").

"Представьте, что вы осветляете волосы на один-два оттенка, плавно растушевывая от середины длины до кончиков. Это сдержанный, но эффектный цвет, который, как ни странно, идеально подходит для зимы", – рассказала парикмахер Хлоя Свифт.

Ранее сообщалось, что самыми трендовыми оттенками помады в 2026 году станут красный, готика и bubblegum pink. Также актуальным будет нежный персиковый цвет, освежающий лицо. Популярность приобретет и коричневая помада, однако с измененной подачей – шоколадные оттенки станут полупрозрачными.