Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 декабря, 16:55

Общество
Главная / Новости /

Дизайнер Кузнецова: цвет 2026 года органично вписывается в ар-деко и минимализм

Дизайнер рассказала, как гармонично внедрить цвет 2026 года в интерьер

Фото: depositphotos/mikolajn

Цвет 2026 года можно применять в интерьере как в отделке, так и в акцентных элементах – мебели, декоре или текстиле, рассказала "Газете.ру" дизайнер Ксения Кузнецова.

Институт цвета Pantone выбрал главный оттенок будущего года 4 декабря. Им стал цвет 11-4201 "Облачный танцор" (Cloud Dancer). В организации пояснили, что он приносит в шумный мир спокойствие, ясность и творческое дыхание.

Эксперт подчеркнула, что выбор цвета года всегда основан на глубоком анализе мировых тенденций – от искусства и моды до социально-экологических трендов. По ее словам, нередко такие оттенки оказываются сложными для применения в жилых интерьерах, однако "облачный танцор" стал исключением.

По словам Кузнецовой, цвет отличается универсальностью и способен сохранять актуальность интерьера на долгие годы. Оттенок придает пространству респектабельность и утонченность, а также органично вписывается в разные стилистические направления, включая ар-деко, минимализм и современную классику.

Цвет подходит как для больших помещений, так и для комнат с ограниченной площадью, отметила дизайнер. Он визуально расширяет пространство и делает его более легким и воздушным. Кроме того, "облачный танцор" может стать удачным решением для интерьеров с недостатком естественного света, так как добавит помещению выразительности и мягкости.

Основным цветом 2025 года был Mocha Mousse – шоколадно-коричневый тон с кодом 17-1230. Его представили как воздушный десерт в стеклянной чаше. Этот цвет характеризуют как "теплый, глубокий коричневый оттенок". Mocha Mousse относится к универсальной, природной гамме, которая широко распространена в окружающем мире.

Читайте также


общество

Главное

Что можно вырастить дома к Новому году?

Зимой можно организовать "огород" прямо в квартире

Если хочется посадить то, что даст урожай к Новому году, стоит обратить внимание на лук

Читать
закрыть

Увеличится ли зарплата учителей минимум до двух МРОТ?

Депутаты уверены: мера повысит привлекательность профессии

Основной причиной дефицита кадров в образовании эксперты считают низкие доходы

Читать
закрыть

Что будет с салонами красоты в РФ после налоговых изменений?

Более 50% салонов красоты в России могут прекратить работу из-за налоговой реформы

Наиболее уязвимыми окажутся салоны в городах-миллионниках

Читать
закрыть

Как побывать на рабочем корпоративе и не опозориться?

В сочетании с праздником алкоголь порождает массу потенциально опасных для карьеры ситуаций

Стоит заранее ознакомиться с дресс-кодом, чтобы не выглядеть неуместно

Читать
закрыть

Что грозит столичной ветклинике, в которой умер шпиц?

Животные считаются имуществом, и судебная практика идет по пути присуждения компенсаций

Правоохранители могут провести проверку по статье о жестоком обращении с животными

Читать
закрыть

Чем полезны ежедневные объятия?

Объятия влияют на парасимпатическую нервную систему

При тактильном контакте замедляется дыхание, постепенно приходит чувство безопасности

Читать
закрыть

Как защититься от гонконгского гриппа?

Вакцины, которые россиянам предлагают с начала сентября, защищают от вируса

Важно носить одноразовые медицинские маски и часто мыть руки

Читать
закрыть

Станет ли больше свободного времени на работе за счет цифровизации?

Эксперты уверены: итогом цифровизации станет увеличение скорости выполнения задач

Цифровизация может продолжиться еще какое-то время, а после процесс застынет

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика