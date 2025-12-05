Дизайнер Кузнецова: цвет 2026 года органично вписывается в ар-деко и минимализм

Фото: depositphotos/mikolajn

Цвет 2026 года можно применять в интерьере как в отделке, так и в акцентных элементах – мебели, декоре или текстиле, рассказала "Газете.ру" дизайнер Ксения Кузнецова.

Институт цвета Pantone выбрал главный оттенок будущего года 4 декабря. Им стал цвет 11-4201 "Облачный танцор" (Cloud Dancer). В организации пояснили, что он приносит в шумный мир спокойствие, ясность и творческое дыхание.

Эксперт подчеркнула, что выбор цвета года всегда основан на глубоком анализе мировых тенденций – от искусства и моды до социально-экологических трендов. По ее словам, нередко такие оттенки оказываются сложными для применения в жилых интерьерах, однако "облачный танцор" стал исключением.

По словам Кузнецовой, цвет отличается универсальностью и способен сохранять актуальность интерьера на долгие годы. Оттенок придает пространству респектабельность и утонченность, а также органично вписывается в разные стилистические направления, включая ар-деко, минимализм и современную классику.

Цвет подходит как для больших помещений, так и для комнат с ограниченной площадью, отметила дизайнер. Он визуально расширяет пространство и делает его более легким и воздушным. Кроме того, "облачный танцор" может стать удачным решением для интерьеров с недостатком естественного света, так как добавит помещению выразительности и мягкости.

Основным цветом 2025 года был Mocha Mousse – шоколадно-коричневый тон с кодом 17-1230. Его представили как воздушный десерт в стеклянной чаше. Этот цвет характеризуют как "теплый, глубокий коричневый оттенок". Mocha Mousse относится к универсальной, природной гамме, которая широко распространена в окружающем мире.