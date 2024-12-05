Шоколадно-коричневый Mocha Mousse объявлен главным цветом 2025 года

Фото: pantone.com

Институт цвета Pantone назвал Mocha Mousse главным оттенком будущего года. Это шоколадно-коричневый оттенок под кодом 17-1230, указано на сайте организации.

Цвет представили в виде взбитого десерта в стеклянной чаше. Он описывает "согревающий, насыщенный коричневый оттенок".

"Изысканный и сочный, но в то же время непритязательный классический, этот цвет расширяет наше представление о коричневых оттенках от скромного и приземленного до вдохновляющего и роскошного", – отметила исполнительный директор института Леатрис Айсман.

По ее словам, шоколадный цвет выбрали из-за его выразительности, привлекательности и универсальности. Как считает Айсман, он может выглядеть как органичным и элегантным, так и сочетаться со всеми оттенками кожи.

Вице-президент Pantone Лори Прессман объяснила, что Mocha Mousse является базовым оттенком и часто встречается в природе.

Цветом текущего года стал персиковый оттенок (13-1023 Peach Fuzz). Именно он описывается как теплый и уютный. Также оттенок говорит о стремлении к единению с окружающими. Более того, персиковый оттенок формирует связь между вкусом, зрением, осязанием и обонянием.

