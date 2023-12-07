Институт цвета Pantone назвал главный цвет 2024 года

Фото: pantone.com

Цветом 2024 года стал персиковый оттенок (13-1023 Peach Fuzz). Об этом сообщается на сайте Pantone.

В организации отметили, что именно этот цвет описывается как теплый и уютный. Также оттенок говорит о стремлении к единению с окружающими. Более того, персиковый оттенок формирует связь между вкусом, зрением, осязанием и обонянием.

Цвет года от института Pantone влияет на выпуск последующей продукции и на покупки во многих отраслях.

Ранее толковый словарь Merriam-Webster's Collegiate Dictionary признал словом 2023 года прилагательное authentic ("аутентичный"). Команда словаря определяет слово года на основе поисковых запросов на его сайте. Интерес пользователей к выбранному прилагательному наблюдался в течение всего года.

