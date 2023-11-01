Словарь английского языка Collins назвал ИИ словом года

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Словарь английского языка Collins, который издается в Великобритании, назвал словом года ИИ (искусственный интеллект). Информация опубликована на сайте словаря.

Словарь определяет ИИ как "моделирование ментальных функций человека с помощью компьютерных программ". Отмечается, что языковая модель на основе нейросети ворвалась в общественное сознание в конце прошлого года, люди были поражены способностью имитировать естественную человеческую речь.

В сообщении уточнили, что ИИ может делать гораздо больше, в частности составить текст для презентации или рецепт ужина из того, что осталось в холодильнике. Подчеркивается, что общество было не только очаровано искусственным интеллектом, но и начало немного беспокоиться.

В словаре уточнили, что человечество задалось вопросом, что дальше, если компьютеры внезапно стали экспертами в вопросе языка. За этим последовали исследования, дебаты и прогнозы.

"Этого более чем достаточно для того, чтобы по версии Collins в 2023 году ИИ стал словом года", – говорится в тексте.

Ранее обновленная языковая модель искусственного интеллекта Bard дала прогноз, что люди до конца столетия смогут разгадать секрет бессмертия, однако при одном условии – если это принесет всем пользу. Также ИИ назвал самую перспективную, с его точки зрения, сферу, которая сможет обеспечить человечеству бессмертие – это биотехнология.

До этого ИИ восстановил последнюю песня знаменитой британской группы The Beatles. Она станет доступна на стриминговых платформах 2 ноября в 17:00 по московскому времени.

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