ИИ спрогнозировал, когда люди разгадают секрет вечной жизни

Фото: 123RF/chawaraporn

Обновленная языковая модель искусственного интеллекта (ИИ) Bard дала прогноз, что люди до конца столетия смогут разгадать секрет бессмертия, однако при одном условии – если это принесет всем пользу. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

ИИ заявил, что есть несколько факторов, которые могут повлиять на вероятность раскрытия секрета вечной жизни. Среди них – доступность финансирования исследований, признания общества и этические последствия бессмертия.

В газете отметили, что ученые, которые задали вопрос ИИ, были удивлены ответу. Ведь обычно его сообщения довольно туманны и обтекаемы.

Также Bard назвал самую перспективную, с его точки зрения, сферу, которая сможет обеспечить человечеству бессмертие. Это биотехнология, уже сейчас показывающая реальные результаты в продлении и улучшении человеческой жизни, сообщил ИИ.

Вместе с тем ИИ признал, что до того, как люди научатся серьезно продлевать жизнь, надо решить много проблем этического и социального порядка.

Ранее американский ученый Пол Сэвидж создал тест из 38 вопросов, с помощью которого можно спрогнозировать продолжительность жизни человека.

В тесте есть вопросы по питанию, сну, образу жизни, семейному анамнезу и так далее. Ответив на все вопросы, пользователь получает цифровой прогноз продолжительности своей жизни.

"Техно": московские ученые разработали нейросеть, работающую как электроэнцефалограмма