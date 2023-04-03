Назван максимальный возраст, на который рассчитан организм человека

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Максимальная продолжительность жизни, на которую рассчитан человеческий организм, составляет 160 лет, сообщает News.ru со ссылкой на заслуженного врача России Сергея Рябова.

По его словам, ждать вечной молодости и бессмертия не стоит, поскольку процессы старения и умирания заложены в генах.

"Я не вижу перспектив для бессмертной жизни с материалистической точки зрения. Понятия вечного двигателя нет", подчеркнул специалист.

Он рассказал, что на сегодняшний день максимальный возраст составляет 122 года. Он призвал смириться с тем, что жизнь не бесконечна. При этом Рябов посоветовал задуматься, как прожить отведенное нам время.

В январе старейшая жительница Земли умерла в возрасте 118 лет. Монахиня Андрэ скончалась в доме престарелых Святой Екатерины Лабуре во французском Тулоне, где она проживала с 2009 года. Смерть женщины наступила во сне.

Сестра Анрэ, в мире известная как Люсиль Рэндон, родилась 11 февраля 1904 года. В молодости она работала гувернанткой, а в 41 год стала монахиней и на протяжении 28 лет трудилась в больнице в городе Виши.

В апреле 2022 года после смерти японки Кане Танаки в возрасте 119 лет сестра Анрэ была признана старейшей жительницей планеты.

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