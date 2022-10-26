Жительница Якиманки умерла в своей квартире в возрасте 107 лет – СМИ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Жительница столичного района Якиманка скончалась в возрасте 107 лет. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает Агентство "Москва".

По словам собеседника издания, смерть наступила по естественным причинам. Покойную обнаружил ее 83-летний сын.

"В своей квартире на Ленинском проспекте ушла из жизни женщина-долгожитель. Ей было 107 лет", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Астраханской области на 125-м году жизни скончалась старейшая жительница планеты Танзиля Бисембеева. Она родилась 14 марта 1896 года, умерла – 30 октября 2019 года.

О том, что Бисембеева являлась самым пожилым человеком на планете, свидетельствует запись в Книге рекордов России. Женщина-долгожитель воспитала четверых детей. У нее десять внуков, тринадцать правнуков и два праправнука.

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