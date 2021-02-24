В Росстате рассказали о "мужской" статистике в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Численность мужского населения в Москве на протяжении последних лет растет. Об этом свидетельствуют данные переписи.

В 2010 году в столице проживали 5,3 миллиона мужчин, женщин – на 890 тысяч больше. В 2019 году прирост мужского населения Москвы составил около 13 тысяч человек. За этот год родились 69,8 тысячи мальчиков, а умерли 56,7 тысячи мужчин.

В начале прошлого года численность мужчин увеличилась до 5,9 миллиона, при этом соотношение между женщинами и мужчинами осталось в пользу слабого пола – 54 процента против 46.

Продолжительность жизни

Ожидается, что продолжительность жизни мужчин в текущем году составит 76 лет. Это почти на шесть лет меньше, чем у женщин.

В начале 2020 года мужчин-долгожителей в возрасте 100 лет и более насчитывалось 2,6 тысячи человек. Всего пять из них проживали на сельских территориях столицы.

Профессиональная предрасположенность

Уточняется, что мужчины чаще женщин занимаются наукой. В частности, в 2019 году в Москве в аспирантуре обучались порядка 15 тысяч мужчин, еще 154 человека являлись соискателями на ученую степень доктора наук.

Трудоспособными в начале 2020 года были 3,8 миллиона мужчин-москвичей. Уровень безработицы среди мужского населения при этом составил 2,5 процента. Пик – 3 процента – пришелся на период перед второй волной пандемии коронавируса.

Семейное положение

В 2019 году мужчины активнее женились, чем в 2020 году. Уточняется, что чаще всего москвичи вступают в брак в 27 лет. При этом многие являются многодетными и в одиночку воспитывают троих и более детей.

Ранее сообщалось, что число поступающих в вузы в России в последние годы растет. Такая тенденция продолжится в течение некоторого времени, предположили специалисты.

