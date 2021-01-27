Эксперты спрогнозировали, какие профессии будут востребованы в будущем

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В настоящее время наблюдается спрос на высокооплачиваемые профессии, заявила доцент базовой кафедры "Развитие человеческого капитала" РЭУ имени Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

"Сферы IT, биотехнологии, маркетинга, сетевых коммуникаций. Традиционно заметен спрос на профессии в области продаж и сферы услуг (водители и т. д.). По всем этим профессиям публикуется больше всего вакансий", – отметила специалист.

Основатель и координатор исследовательского центра "RuGenerations-российская школа теории поколений" Евгения Шамис подчеркнула, что в каждом поколении есть свои наиболее востребованные профессии. По ее словам, сейчас многие дети чувствуют потребность в новых научных решениях, а потому хотят быть учеными.

"Специальности, требующие высоких технологических знаний, популярны и у представителей поколения Y, рожденных с 1985 года. Они выбирают урбанистику, архитектуру, дизайн", – добавила Шамис.

Она напомнила, что, по результатам переписи населения в 1989 году, выяснилось, что поколение Х определяло для себя ценностью уникальность, что объясняет возникновение тогда нестандартных специальностей, как наладчик спецоборудования.

"К 2045 году, судя по ценностям, характерным для очередного поколения, которое должно походить на послевоенное поколение беби-бумеров (родившихся в 1944–1963 годах), вновь будет высокий спрос на инженеров и специалистов с математическим и техническим образованием, ответственных за внедрение больших систем", – заметила эксперт.

Заместитель руководителя Росстата Павел Смелов объяснил, что благодаря переписи населения у специалистов есть возможность прогнозировать будущее и его ценности.

"Поэтому участие во Всероссийской переписи населения 2021 года – очень важная и нужная штука для каждого. Предстоящая первая цифровая перепись с сопоставлением разных методов сбора данных, в том числе Big Data, – это значительный апдейт калибровки решений для будущего", – заключил специалист.

Ранее сообщалось, что во Всероссийской переписи населения, которая состоится весной 2021 года, используется новая методика. Она позволит более оперативно представить итоги переписи. В частности, в ее рамках широко задействованы технологии и информационные системы для обработки данных.

