Участников переписи посчитают на основе геоданных – СМИ

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
Глава Росстата Павел Малков рассказал о проведении Всероссийской переписи населения. Об этом сообщает газета "Известия".
В интервью этому изданию специалист рассказал, что новая методика процедуры позволит более оперативно представить итоговые данные.
"Мы говорим, что это первая цифровая перепись, в том числе за счет широкого использования технологий и информационных систем для обработки данных. Всю информацию мы сразу будем получать в цифровом виде либо с планшетов, с которыми пойдут переписчики, либо с портала госуслуг", – заявил эксперт.
По словам Малкова, одним из способов выявления участников переписи может стать анализ данных от сотовых операторов.
"На основе геоданных от операторов мобильной связи мы посчитаем количество людей в разрезе муниципальных образований – на уровне муниципальных районов и городских округов. Будет заказана соответствующая работа", – заявил глава Росстата.
Он подчеркнул, что эта мера рассматривается как возможность верифицировать данные, полученные традиционным способом.
Малков также рассказал об ожиданиях от проведения переписи в цифровом виде. По его словам, в ведомстве не устанавливали показатели эффективности, но ожидают, что онлайн-процедура позволит охватить даже тех, кто в традиционном варианте не пошел бы на контакт.
Основная часть Всероссийской переписи населения пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года. В труднодоступных районах страны процедура уже началась. Это объясняется особенностью проживающих там народов, многие из которых ведут кочевой образ жизни.
Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года
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