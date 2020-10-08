Участников переписи посчитают на основе геоданных – СМИ

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Глава Росстата Павел Малков рассказал о проведении Всероссийской переписи населения. Об этом сообщает газета "Известия".

В интервью этому изданию специалист рассказал, что новая методика процедуры позволит более оперативно представить итоговые данные.

"Мы говорим, что это первая цифровая перепись, в том числе за счет широкого использования технологий и информационных систем для обработки данных. Всю информацию мы сразу будем получать в цифровом виде либо с планшетов, с которыми пойдут переписчики, либо с портала госуслуг", – заявил эксперт.

По словам Малкова, одним из способов выявления участников переписи может стать анализ данных от сотовых операторов.

"На основе геоданных от операторов мобильной связи мы посчитаем количество людей в разрезе муниципальных образований – на уровне муниципальных районов и городских округов. Будет заказана соответствующая работа", – заявил глава Росстата.

Он подчеркнул, что эта мера рассматривается как возможность верифицировать данные, полученные традиционным способом.

Малков также рассказал об ожиданиях от проведения переписи в цифровом виде. По его словам, в ведомстве не устанавливали показатели эффективности, но ожидают, что онлайн-процедура позволит охватить даже тех, кто в традиционном варианте не пошел бы на контакт.

Основная часть Всероссийской переписи населения пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года. В труднодоступных районах страны процедура уже началась. Это объясняется особенностью проживающих там народов, многие из которых ведут кочевой образ жизни.

