Перепись населения началась в труднодоступных регионах России

Фото: ТАСС/Алексей Павлишак
Перепись населения в труднодоступных районах началась в России, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Федеральной службы по статистике Игоря Ваганова.
В честь запуска процесса состоялась церемония гашения памятной художественной марки. Она была выпущена к началу переписи населения. Церемонию провели в кампусе Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.
"Федеральное агентство связи совместно с АО "Марка" и Росстатом создали марку, которая не просто станет неким символом переписи, но и станет своего рода филателистической ценностью", – подчеркнул Ваганов.
Он добавил, что тираж марки составил 432 тысячи экземпляров. Ваганов рассказал, что на ней изображены элементы фирменного стиля Всероссийской переписи населения.
В церемонии также приняли участие замглавы Росстата Павел Смелов, проректор ДВФУ Андрей Шушин и зампредседателя правительства Приморского края Дмитрий Мариза.
Основная часть Всероссийской переписи населения пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года. Столь раннее начало процесса в труднодоступных районах объясняется тем, что провести перепись в них в короткие сроки невозможно.
Ранее сообщалось, что упомянутая марка выйдет в почтовое обращение с 1 октября. Ее номинал составит 23 рубля. Перепись пройдет в 26 отдаленных и труднодоступных районах России.
В предстоящей переписи населения россиян ждут дополнительные вопросы. В частности, в переписной лист добавили вопрос об используемом в повседневной жизни языке.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: