Перепись населения началась в труднодоступных регионах России

Фото: ТАСС/Алексей Павлишак

Перепись населения в труднодоступных районах началась в России, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Федеральной службы по статистике Игоря Ваганова.

В честь запуска процесса состоялась церемония гашения памятной художественной марки. Она была выпущена к началу переписи населения. Церемонию провели в кампусе Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.

"Федеральное агентство связи совместно с АО "Марка" и Росстатом создали марку, которая не просто станет неким символом переписи, но и станет своего рода филателистической ценностью", – подчеркнул Ваганов.

Он добавил, что тираж марки составил 432 тысячи экземпляров. Ваганов рассказал, что на ней изображены элементы фирменного стиля Всероссийской переписи населения.

В церемонии также приняли участие замглавы Росстата Павел Смелов, проректор ДВФУ Андрей Шушин и зампредседателя правительства Приморского края Дмитрий Мариза.

Основная часть Всероссийской переписи населения пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года. Столь раннее начало процесса в труднодоступных районах объясняется тем, что провести перепись в них в короткие сроки невозможно.

Ранее сообщалось, что упомянутая марка выйдет в почтовое обращение с 1 октября. Ее номинал составит 23 рубля. Перепись пройдет в 26 отдаленных и труднодоступных районах России.

В предстоящей переписи населения россиян ждут дополнительные вопросы. В частности, в переписной лист добавили вопрос об используемом в повседневной жизни языке.