Россиянам разрешили представляться гоблинами при переписи

Фото: ТАСС/Алексей Павлишак
Росстат не будет возражать, если россияне в ходе переписи населения будут называть себя эльфами или гоблинами, передает РИА Новости. Об этом заявил замглавы ведомства Павел Смелов.
При этом он попросил граждан отнестись к мероприятию ответственно. По его словам, таких "шутников" на предыдущей переписи было 1024 человека на всю страну. Смелов отметил, что этот показатель является низким для 147 миллионов жителей.
"Если человек ощущает себя эльфом, пусть будет эльфом, – сказал Смелов журналистам. – Бороться мы с ними не будем". Он добавил, что перепись обезличена, и человек, назвавший себя эльфом, также будет учтен в статистике.
Всероссийская перепись населения пройдет в апреле 2021 года впервые в цифровом формате. Работать с труднодоступными территориями страны переписчики начнут уже в октябре 2020 года. Изначально она должна была состояться в октябре, но ее перенесли из-за пандемии коронавируса.
Глава Росстата Павел Малков ранее заявил, что россияне будут принимать участие в переписи только на добровольной основе, никаких штрафов за неучастие вводить не собираются.
Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года
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