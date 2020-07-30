В Росстате назвали размер платы переписчикам населения

Фото: ТАСС/Александр Река

Заместитель руководителя Росстата Павел Смелов заявил, что работу переписчиков, которые будут задействованы во Всероссийской переписи населения, оплатят отдельно. Об этом сообщает ТАСС.

"Работа эта не бесплатная, мы оплачиваем это в течение месяца, и заработная плата составит 18 тысяч рублей", – заявил эксперт.

По словам Павла Смелова, подготовка и проведение цифровой переписи населения обойдется России в 31 миллиард рублей.

"Общая сумма на проведение переписи за все годы – это не одномоментная сумма, а за все годы подготовки и проведения – это 31 миллиард рублей, которая будет потрачена на перепись. Основная часть пойдет на оплату труда переписчиков и привлекаемого персонала – порядка 14 миллиардов рублей, которые будут выплачены людям", – заявил представитель Росстата.

Он также отметил, что предстоящая процедура пройдет в цифровом формате. Именно переход к нему позволил сократить расходы на перепись более чем в два раза.

Всероссийская перепись населения состоится в апреле 2021 года. В труднодоступных и отдаленных территориях под эту процедуру отведен период с 1 октября 2020 года по 30 июня 2021 года.

Перепись была перенесена с осени 2020 года на более поздний срок в связи с профилактикой распространения коронавирусной инфекции в России.

