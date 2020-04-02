Росстат предложил перенести Всероссийскую перепись населения

Фото: ТАСС/Петр Ковалев
Росстат рассматривает возможность переноса Всероссийской переписи населени из-за коронавируса, сообщает РИА Новости.
Пройти она должна была в октябре этого года, а перенести ее хотят на 2021 год. Новые сроки определит правительство РФ. В свою очередь, Росстат анализирует текущую ситуацию и готов предложить различные варианты организации и проведения будущей переписи.
В федеральной службе напомнили, что 30 марта в условиях повышенной опасности распространения вируса и введения режима самоизоляции в некоторых регионах страны решили перенести начало переписи в труднодоступных районах.
Глава ведомства Павел Малков считает, что перенос переписи не повлияет на качество и результат, а только даст возможность лучше подготовиться к использованию современных онлайн-технологий, которые станут отличительной особенностью первой цифровой переписи России.
Ранее сообщалось, что россияне будут принимать участие в переписи населения на добровольной основе, никаких штрафов за неучастие вводить не собираются.
В ходе переписи будут использоваться big data, в первую очередь от мобильных операторов. Это позволит уточнить данные, полученные в ходе переписи.
Сергей Собянин создал комиссию правительства Москвы по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года.
Комиссия будет рассматривать вопросы взаимодействия городских и федеральных органов исполнительной власти в ходе подготовки, проведения переписи, обработки материалов и публикации ее итогов. Также члены комиссии будут контролировать весь процесс.
Всероссийская перепись населения должна состояться с 1 по 31 октября 2020 года. В прошлом году в России прошла пробная перепись населения. Впервые она проходила в цифровом формате. Жители страны, у которых есть учетная запись на Едином портале госуслуг, могли самостоятельно заполнить электронный переписной лист на себя и членов своей семьи. Отвечать на вопросы можно было в любое удобное время суток.
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