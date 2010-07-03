Россиян не будут штрафовать за отказ от участия в переписи

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Россияне будут принимать участие в переписи населения в 2020 году только на добровольной основе, никаких штрафов за неучастие вводить не собираются, заявил глава Росстата Павел Малков на конференции "Цифровая повестка для статистики".
"То есть, администрирование этой карательной системы будет стоить намного больше, чем мы сможем получить какой-то позитивный результат. В итоге, взвесив все за и против, мы решили отказаться от такого подхода. Перепись – это сугубо добровольное мероприятие", – приводит слова Малкова "Интерфакс".
Глава Росстата отметил, что в ходе переписи будут использоваться big data, в первую очередь от мобильных операторов. По его словам, это позволит уточнить данные, полученные в ходе переписи.
Росстат, по его словам, ведет сотрудничество с другими органами власти в плане использования данных, чтобы повысить качество расчетов.
"Сейчас готовим с коллегами подробную дорожную карту, которая позволит углубить наши интеграционные процессы. Отдельный проект готовится с Федеральной налоговой службой", – сказал Малков.
По его словам, Росстат также сотрудничает с ЦБ, Минэнерго и ПФР.
Ранее Сергей Собянин создал комиссию правительства Москвы по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года. Комиссия будет рассматривать вопросы взаимодействия городских и федеральных органов исполнительной власти в ходе подготовки, проведения переписи, обработки материалов и публикации ее итогов. Также члены комиссии будут контролировать весь процесс.
Всероссийская перепись населения состоится с 1 по 31 октября 2020 года. В прошлом году в России прошла пробная перепись населения. Впервые она проходила в цифровом формате.
Жители страны, у которых есть учетная запись на Едином портале госуслуг, могли самостоятельно заполнить электронный переписной лист на себя и членов своей семьи. Отвечать на вопросы можно было в любое удобное время суток.
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