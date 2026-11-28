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В лесополосе поселка Юляристиоя Питкярантского района Карелии обнаружили тело девочки с признаками насильственной смерти. Об этом сообщили в республиканском следственном управлении СКР.

По данным ведомства, погибшая – 14-летняя местная жительница. Ее местонахождение было неизвестно с 27 ноября, а само тело нашли 28 ноября. Следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве. Сейчас устанавливают все обстоятельства и причины случившегося.

Также сообщается, что в рамках расследования задержан 16-летний юноша, знакомый погибшей. Его подозревают в совершении преступления.

Ранее в Марий Эл нашли тела 29-летней женщины и ее двух детей с ножевыми ранениями. В связи с этим возбуждено уголовное дело. Спустя время подозреваемый в убийстве был задержан.

