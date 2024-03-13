Женщина убила своего сожителя в квартире на востоке Москвы

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Женщина зарезала своего сожителя на востоке Москвы, было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Следственного комитета.

Правоохранители установили, что инцидент произошел ночью 13 марта в доме, который находится на улице 3-й Прядильной. Женщина 1986 года рождения нанесла своему сожителю удар ножом в область туловища. Мужчина скончался на месте, уточнили в ведомстве.

"Следствием установлено, что у подозреваемой произошел конфликт с потерпевшим. Фигурантка доставлена в подразделение столичного СК, где следователи приступили к ее допросу", – говорится в сообщении.

В комитете добавили, что скоро женщине предъявят обвинение и изберут меру пресечения. Расследование продолжается.



Ранее сообщалось, что мужчина до смерти избил сожительницу в подмосковном Домодедове. В ходе конфликта 57-летний фигурант побил потерпевшую и лег спать. Спустя время он обнаружил 41-летнюю женщину без признаков жизни. Мужчина вызвал сотрудников полиции, которым рассказал об обстоятельствах случившегося.

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