Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Правоохранители в Москве задержали мужчину по подозрению в убийстве бабушки. О происшествии сообщается в официальном телеграм-канале столичного главка СК РФ.

"3 декабря в квартире жилого дома, расположенного на Площади Победы, мужчина 1989 года рождения ударил молотком по голове своей престарелой бабушки. Женщина 1944 года рождения от полученного повреждения скончалась на месте происшествия", – сообщается в публикации.

По факту гибели женщины возбуждено уголовное дело об убийстве. Специалисты проводят осмотр места случившегося. Задержанного планируют доставить к следователям для допроса.

Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который подозревается в покушении на убийство супруги в ходе бытовой ссоры в квартире в Луховицах.

В ходе изучения обстоятельств произошедшего следователям удалось выяснить, что ранее мужчина был судим за убийство другой супруги. После выхода из тюрьмы он создал новую семью, в которой спустя недолгое время новая жена решила с ним развестись.



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