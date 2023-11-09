Судимого за убийство жены мужчину задержали при попытке зарезать новую супругу в Луховицах

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который подозревается в покушении на убийство супруги в ходе бытовой ссоры в квартире в Луховицах. Об этом сообщается в телеграм-канале подмосковного главка Следственного комитета (СК) РФ.

"Следователем следственного отдела по городу Коломне ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело в отношении 51-летнего местного жителя. Он подозревается в покушении на убийство супруги (часть 3 статьи 30, часть 1 статьи 105 УК РФ)", – говорится в сообщении.

Инцидент произошел 8 ноября. Мужчина в ходе бытовой ссоры нанес супруге удары кухонным ножом в область шеи и лица. Сейчас пострадавшая находится в тяжелом состоянии под наблюдением медиков.

В ходе изучения обстоятельств произошедшего следователям удалось выяснить, что ранее мужчина был судим за убийство другой супруги. После выхода из тюрьмы он создал новую семью, в которой спустя недолгое время новая супруга решила с ним развестись.

В настоящее время специалисты ожидают результатов дактилоскопической и молекулярно-генетической экспертиз.

До этого в Люберцах задержали мужчину, напавшего с мачете на женщину и 14-летнего подростка. Инцидент произошел на улице. Действия злоумышленника пресек судебный пристав.

