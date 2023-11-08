Судебный пристав со стрельбой задержал напавшего на женщину в Люберцах

Фото: телеграм-канал Mash

Судебный пристав со стрельбой задержал напавшего с ножом на женщину в подмосковных Люберцах. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

"По предварительной информации, рядом с отделом судебных приставов в Люберцах неизвестный напал с ножом на проходившую женщину", – говорится в сообщении.

В полиции добавили, что сотрудник службы судебных приставов услышал крики и вышел на улицу. После этого он заметил злоумышленника и применил табельное оружие и наручники.

В ГСУ СК по Московской области сообщили, что задержанный напал на женщину и 14-летнего подростка. По данным ведомства, также мужчина оказал сопротивление правоохранителям.

"На место происшествия выехали следователи и криминалисты", – отмечается в телеграм-канале главка.

В подмосковной прокуратуре, в свою очередь, заявили, что инцидент произошел на улице Кирова. По предварительным данным, злоумышленник был вооружен мачете и успел нанести телесные повреждения нескольким прохожим.

"Прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств нападения", – сообщается в телеграм-канале надзорного ведомства.

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