В США призвали закрыть школы в Льюистоне и Боудоине после произошедшей стрельбы

Фото: телеграм-канал "Подъем"

Все школы и муниципальные здания в американском Льюистоне (штат Мэн), где накануне произошла стрельба, призвали закрыть 26 октября. Также эти рекомендации распространяются и на город Боудоин. Об этом сказано в заявлении государственных школ города в социальной сети.

"В школах Льюистона в четверг занятий не будет", – написано в сообщении.

Кроме того, пресс-служба администрации Льюистона на своей странице в соцсети заявила, что 26 октября все муниципальные здания города будут закрыты, а мероприятия, которые должны были пройти в четверг, необходимо отменить.

При этом полицейские в сообщении в соцсети X (Twitter) посоветовали людям оставаться в укрытии, пока сотрудники полиции ведут розыск подозреваемого в совершении стрельбы Роберта Карда.

В ночь на 26 октября стало известно, что в городе Льюистон мужчина устроил стрельбу сразу в нескольких заведениях: в ресторане Schemengees Bar and Grille, магазине Walmart и боулинг-центре Sparetime.

Сначала местные СМИ сообщали о 16 погибших, однако потом число жертв возросло до 22. Кроме того, по данным журналистов, различные ранения получили от 50 до 60 человек.

Позже американская полиция установила личность подозреваемого в стрельбе – им оказался 40-летний Роберт Кард.

Агентство Associated Press (AP) со ссылкой на документы сотрудников полиции сообщило, что подозреваемый ранее угрожал устроить стрельбу на военно-тренировочной базе в городе Сако, которая находится в том же штате, где он числится в качестве армейского резервиста. В полиции также заявили о проблемах с психикой, так как Кард жаловался на то, что он "слышит голоса".

Как утверждают полицейские, Кард все еще находится на свободе. На данный момент для уточнения всех обстоятельств произошедшего подключили Федеральное бюро расследований (ФБР). Президенту США Джо Байдену уже доложили информацию об этом инциденте.

В посольстве РФ в США сообщили, что следят за ситуацией со стрельбой в Льюистоне. По словам дипломатов, информации о возможных пострадавших гражданах РФ в результате инцидента не поступало.

Новости мира: более 20 человек погибли в результате стрельбы в американском штате Мэн