Посольство РФ в США следит за ситуацией со стрельбой в штате Мэн

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Посольство РФ в США следит за ситуацией со стрельбой в городе Льюистон, штат Мэн, в результате которой погибли по меньшей мере 22 человека. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на главу пресс-службы посольства Игоря Гиренко.

По его словам, на данный момент информации о том, что в результате стрельбы пострадали граждане РФ, не поступало.

Как сообщает телеканал Fox News, стрельбу могли устроить два преступника. К расследованию инцидента подключились специалисты ФБР.

Ранее сообщалось, что в американском городе Льюистон неизвестный мужчина устроил стрельбу. Первоначально сообщалось о 16 погибших, однако через некоторое время число жертв увеличилось до 22 человек.

Кроме того, по информации местных СМИ, различные ранения получили от 50 до 60 человек. Как утверждает телеканал Fox News, подозреваемого стрелка уже задержали, однако официального подтверждения этой информации пока нет.