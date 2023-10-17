Полицейские в США застрелили темнокожего, отсидевшего 16 лет по ложному приговору

Фото: floridainnocence.org

В американском штате Джорджия сотрудник полиции застрелил темнокожего мужчину, который до этого примерно 16 лет сидел в тюрьме по ложному обвинению. Об этом рассказали в Associated Press со ссылкой на Бюро расследований.

Инцидент произошел, когда помощник шерифа остановил машину 53-летнего Леонарда Аллена Кьюра для досмотра. По данным источника, чернокожий мужчина агрессивно разговаривал с сотрудником полиции, а после стал нападать на него, узнав, что его хотят арестовать. В связи с этим полицейский применил электрошокер и дубинку, а после выстрелил в Кьюра из пистолета.

Причина остановки темнокожего мужчины не разглашается, добавили в агентстве.

Как сообщил портал, Кьюра осудили в 2003 года за вооруженное ограбление аптеки во Флориде. В результате мужчине назначили пожизненный срок, так как у него до этого были судимости за грабеж и иные преступления.

В апреле 2020 года мужчину выпустили из тюрьмы после того, как экспертная комиссия обнаружила, что у него было алиби, которое суд в 2003 году не принял во внимание. По итогу было решено отменить приговор Кьюра. Чуть позже ему выплатили 817 миллионов долларов в качестве компенсации за заключение по ложному обвинению.

Ранее мужчина застрелил шведских футбольных болельщиков в центре Брюсселя 16 октября. Предположительно, он был вооружен автоматом АК-47. После случившегося злоумышленник скрылся с места происшествия. В результате ЧП еще несколько человек были ранены.

При задержании подозреваемого убили. До этого сообщалось, что полиция "нейтрализовала" преступника, предположительно, по имени Абдесалем Л. По данным СМИ, он был тяжело ранен и доставлен в больницу. Однако спустя некоторое время скончался от полученных ран. Также полиция Бельгии приступила к поиску двух сообщников устроившего стрельбу в Брюсселе.

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