Двух шведских футбольных болельщиков застрелили в Брюсселе

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Два шведских футбольных болельщика были застрелены в бельгийской столице. Об этом пишет газета Het Laatste Nieuws.

Сообщается, что неизвестный мужчина в оранжевом сигнальном жилете подъехал к зданию в центре Брюсселя и открыл огонь по пешеходам, одетым в форму сборной Швеции по футболу. Преступник, предположительно вооруженный автоматом АК-47, скрылся с места происшествия. Сообщается по меньшей мере о двух погибших и нескольких раненых.

Власти Бельгии повысили уровень террористической угрозы до максимального после произошедшей атаки. Кризисный центр рекомендовал жителям Брюсселя не выходить на улицу без необходимости.

По данным СМИ, преступник записал видеообращение, в котором заявил, что принадлежит к группировке Исламское государство (запрещенная в России террористическая организация).

Футбольный матч сборных Бельгии и Швеции в рамках отборочного тура к чемпионату Европы 2024 года из-за произошедшего был остановлен. С соболезнованиями к семьям погибших обратились глава Евросовета Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Ранее сообщалось, что в популярном торговом центре Бангкока произошла стрельба. Двое погибших являются гражданами Китая и Мьянмы. 14-летний подросток после допроса объяснил свои мотивы некими голосами, управляющими его действиями.

Некоторые СМИ писали, что перед инцидентом у несовершеннолетнего была галлюцинация, будто кто-то собирается выстрелить в него. После этого подросток решил выстрелить первым.



Два человека погибли при стрельбе в Брюсселе