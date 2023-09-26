Уголовное дело возбудили после конфликта со стрельбой в Красногорске

Фото: телеграм-канал "ГСУ СК России по Московской области"

Следственный отдел по Красногорску ГСУ СК России по Московской области возбудил уголовное деле после конфликта со стрельбой в Красногорске. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что следователи возбудили дело о покушении на убийство по части 3 статьи 30 ("Покушением на преступление признаются умышленные действия (бездействие) лица, непосредственно направленные на совершение преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам"), подпунктам "а", "е" части 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом").

По информации следствия, конфликт произошел между двумя группами мужчин, среди которых были уроженцы стран ближнего зарубежья. Причиной стали личные неприязненные отношения.

Отмечается, что во время ссоры один из мужчин произвел несколько выстрелов в оппонентов из ружья. После этого он скрылся на своей машине с места преступления.

В сообщении подчеркнули, что сейчас проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на задержание подозреваемого. Остальных участников случившегося доставили в следственный отдел, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего.

Трех человек доставили в больницу после стрельбы в Красногорске накануне вечером. Инцидент, по предварительным данным, произошел днем 25 сентября на улице Ново-Никольской в микрорайоне Опалиха.

До этого мужчину ранили из травматического пистолета в результате конфликта в поселке под Санкт-Петербургом. Пострадавший от стрельбы пытался защитить сотрудницу местного магазина, к которой приставала компания мужчин.

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