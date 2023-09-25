Три человека доставлены в больницу после стрельбы в Красногорске

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Трех человек доставили в больницу после стрельбы в Красногорске. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Подмосковью.

Как сообщили в ведомстве, местные жители рассказали сотрудникам полиции о звуках, похожих на выстрелы. Инцидент, по предварительным данным, произошел днем 25 сентября на улице Ново-Никольская в микрорайоне Опалиха.

"Между двумя группами граждан произошел словесный конфликт, в результате которого один из мужчин произвел несколько выстрелов из предмета, конструктивно схожего с огнестрельным оружием", – добавили в МВД.

В результате мужчина сбежал с места происшествия. Однако полицейские смогли задержать одного из участников конфликта. Сейчас правоохранители устанавливают и разыскивают остальных причастных к инциденту.

Ранее мужчину ранили из травматического пистолета в результате конфликта в поселке под Санкт-Петербургом. Пострадавший от стрельбы пытался защитить сотрудницу местного магазина, к которой приставала компания мужчин.

Перестрелка произошла в отеле в турецком Бодруме