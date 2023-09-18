Стрелявшего из травматики в прохожего под Петербургом разыскивает полиция

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Мужчину ранили из травматического пистолета в результате конфликта в поселке под Санкт-Петербургом, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленобласти. Полиция разыскивает стрелявшего.

По информации правоохранительных органов, инцидент произошел накануне вечером у магазина на Тихоокеанской улице в поселке Парголово. Злоумышленник выстрелил в 23-летнего местного жителя, после чего скрылся с места происшествия на каршеринговом автомобиле Volkswagen Polo.

Как сообщает телеканал "360", пострадавший от стрельбы пытался защитить сотрудницу местного магазина, к которой приставала компания мужчин.

"Увидела, как толпа бежит за машиной, и человека, который падает на колени и истекает кровью. Полиция приехала через пять-семь минут. Молодой человек выбежал с аптечкой, очень много находящихся рядом людей помогали. Пострадавший потерял сознание. Потом очнулся, с ним пытались разговаривать люди, чтобы он окончательно не потерял сознание. Говорил, что у него отнимается рука, отнимается нога, что-то в этом духе", – рассказала очевидица случившегося.

По ее словам, раненый молодой человек жил в соседнем доме. После нападения к нему выбежал его брат.

Ранее сообщалось, что ученик нанес ножевые ранения преподавателю в средней школе в городе Тьюксбери на западе Великобритании. По информации правоохранительных органов, после инцидента подросток был задержан. Из-за происшествия в школе отменили занятия.

Подросток устроил стрельбу в одной из школ в столице Сербии