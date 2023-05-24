Суд арестовал на два месяца напавшего на одноклассницу на линейке под Волгоградом

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Суд принял решение об аресте на два месяца школьника из Волгоградской области, который ранил одноклассницу ножом во время линейки в честь последнего звонка. Соответствующая информация появилась в официальном телеграм-канале Следственного управления СК РФ по региону.

До этого в Сети распространилось видео, на котором видно, как школьник обхватывает девочку рукой и приставляет к горлу нож. Одноклассники, заметив это, начали его оттаскивать.

По данному факту правоохранители завели уголовное дело о покушении на убийство.

"По ходатайству следователя в отношении 17-летнего фигуранта судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца до 23 июля 2023 года", – говорится в публикации.

Расследование дела продолжается. Специалисты намерены выяснить, что послужило мотивом такого поведения школьника. В рамках следственных мероприятий назначена судебно-психиатрическая экспертиза.

Об инциденте стало известно 23 мая. Ученик одной из школ Волгоградской области приставил нож к горлу девушки на линейке в честь последнего звонка. По словам свидетельницы инцидента, парня оттащили другие ученики, он успел порезать горло школьнице. Девушке наложили швы, она находится дома, ее жизни ничего не угрожает.

В Следственном комитете заявили, что причинами нападения могла быть неразделенная любовь молодого человека или компьютерные игры.

