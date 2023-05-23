Волгоградские власти рассказали, что спасший одноклассницу ученик хочет стать полицейским

Фото: телеграм-канал "112"

Выпускник школы поселка Иловля Волгоградской области, который спас одноклассницу от нападения подростка с ножом на линейке, увлекается спортом и мечтает работать в правоохранительных органах. Об этом в своем телеграм-канале написал глава Иловлинского района Иван Гель.

"Хорошо учится, увлекается спортом, мечтает работать в правоохранительных органах. Добрый, отзывчивый, способный всегда прийти на помощь другим. <...> Активный участник общественной молодежной организации "Донцы", которая является продолжателем славных традиций донских казаков – защитников Родины", – описал ученика Гель.

Глава района поблагодарил выпускника за мужество, а также его родителей и педагогов школы за воспитание.

Ранее сообщалось, что ученик одной из школ Волгоградской области приставил нож к горлу девушки на линейке в честь последнего звонка. По словам свидетельницы инцидента, парня оттащили другие ученики, он успел порезать горло школьнице. Девушке наложили швы, сейчас она находится дома, ее жизни ничего не угрожает.

В Следственном комитете заявили, что причинами нападения могла быть неразделенная любовь молодого человека или компьютерные игры.